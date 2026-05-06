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Champions, oggi semifinale Bayern Monaco-Psg: orario, probabili formazioni e dove vederla

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla6 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Torna la Champions League, con la seconda semifinale di ritorno. Oggi, mercoledì 6 maggio, si gioca Bayern Monaco-Psg otto giorni dopo la partita dell’anno andata in scena al Parco dei Principi di Parigi nella sfida d’andata. Si riparte dal 5-4 dei campioni d’Europa in carica, firmato dalle doppiette di Kvaratskhelia e Dembelé e dal gol di Joao Neves (reti di Kane, Olise, Upamecano e Luis Diaz per i tedeschi). Ecco orario, probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming.  

Ecco le probabili formazioni di Bayern Monaco-Psg, in campo stasera alle 21:  

BAYERN MONACO (4-2-3-1) Neuer; Stanišić, Upamecano, Tah, Laimer; A. Pavlovic, Kimmich; Olise, Gnabry, Luis Díaz; Kane. All. Kompany. 

PSG (4-3-3) Safonov; Zaïre-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Fabian Ruiz, Vitinha, João Neves; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia. All. Luis Enrique 

La semifinale di ritorno tra Bayern Monaco e Psg sarà trasmessa in diretta tv in esclusiva da Amazon Prime Video.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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