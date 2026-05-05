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Champions League, oggi Arsenal-Atletico Madrid – Diretta

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla5 Maggio 2026
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(Adnkronos) – Torna la Champions League con la semifinale di ritorno Arsenal-Atletico Madrid – in diretta tv e streaming. Oggi, mercoledì 5 maggio, i Gunners ospitano gli spagnoli all’Emirates Stadium nella sfida che vale l’accesso all’ultimo atto della massima competizione eruropea. Si riparte dall’1-1 della gara d’andata, con le reti di Alvarez e Gyokeres al Wanda Metropolitano.  

 

Domani la seconda semifinale tra Bayern Monaco e Paris Saint-Germain. 

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