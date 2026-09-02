Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Cesare Cremonini, stasera su Rai1 lo show al Circo Massimo: gli ospiti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Cesare Cremonini stasera, mercoledì 2 settembre, in prima serata su Rai1 con ‘Roma, baby. Cremonini live Circo Massimo’: due ore e venti di grande spettacolo televisivo per rivivere il concerto dello scorso 6 giugno al Circo Massimo di Roma, tra le immagini del live e contenuti inediti di backstage.  

Non una semplice ripresa del concerto, ma uno speciale televisivo che unisce le immagini del live a contenuti inediti di backstage, seguendo Cesare Cremonini prima e dopo lo show e portando il pubblico anche dietro le quinte di una produzione di queste dimensioni. Alcuni di questi contenuti sono firmati da Greg Williams, fotografo e filmmaker di fama internazionale che è da tempo una figura di spicco dell’industria cinematografica.  

Un palco monumentale, una produzione imponente e una messa in scena di grande impatto visivo accompagnano un concerto pensato per trasformare la musica in un’esperienza collettiva. Sul palco con Cremonini anche Lorenzo Jovanotti, Elisa e Luca Carboni.  

spettacoli

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla2 Settembre 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Maltempo non molla l’Italia, è ancora allerta oggi

5 Novembre 2023

Latina, siglato il protocollo d’intesa sul “Controllo di Vicinato”

20 Novembre 2018

Cisterna, bimba cade dal balcone di casa: ferita gravemente

5 Ottobre 2018

Cina, in crescita gli utili delle principali aziende industriali

27 Agosto 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno