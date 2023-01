I centri anziani di Pomezia, Torvaianica, Martin Pescatore e Campo Ascolano passano alla gestione dell’Associazione di promozione sociale, costituiti dagli stessi anziani iscritti ai Centri, come previsto dalla normativa regionale che, stante la complessità della normativa, ha prorogato il termine per l’adeguamento il 31 marzo 2023.

I 4 centri realizzati negli anni dal Comune di Pomezia nei quartieri più densamente abitati del territorio cittadino ( Pomezia centro, in via Ovidio; Torvaianica in via Gran Bretagna, Martin Pescatore in via Signa; Campo Ascolano in via Po) restano un servizio pubblico nella titolarità del Comune, ma la gestione tramite APS, consente agli anziani di essere al tempo stesso, non solo utenti e fruitori del servizio Centro anziani, ma addirittura soci a tutti gli effetti dell’Associazione che gestisce i Centri anziani e dotati della responsabilità della gestione.

“I bisogni dei più fragili sono al centro della nostra azione come Amministrazione commissariale – sottolinea il Commissario straordinario Giancarlo Dionisi – E il raggiungimento anticipato dell’obiettivo fissato dalla Regione Lazio, fornendo un importante servizio a tutta alla cittadinanza, giovane e meno giovane, costituisce l’ulteriore testimonianza del lavoro e dell’impegno profuso dagli uffici comunali per il perseguimento del benessere della popolazione. Desidero ringraziare quanti hanno contribuito fattivamente a concludere positivamente un percorso amministrativo particolarmente complesso che ha visto coinvolti il Settore Lavori Pubblici e il Settore Servizi sociali con la partecipazione attiva e sinergica del direttivo dell’APS, dei volontari e dei soci/iscritti dei quattro Centri anziani. Centri che certamente sapranno promuovere la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l’anziano a orientarsi e informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato”.

Con il perfezionamento delle autorizzazioni al funzionamento di tutti i Centri anziani e l’avvio della gestione dei Centri da parte dell’APS, formalizzato nei giorni scorsi alla presenza della subCommissaria Alessandra Pascarella, si conclude un lungo iter amministrativo nell’ambito del quale il Comune di Pomezia si è dotato dei nuovi Regolamenti comunali, ha garantito e promosso la costituzione dell’APS da parte dei Centri anziani e collaborato con il direttivo dell’APS per la redazione del regolamento interno. Ha stipulato inoltre con l’APS la relativa Convenzione di gestione e, in conformità alla normativa regionale, ha previsto l’erogazione di un contributo alla gestione per promuovere iniziative e progetti per l’invecchiamento attivo.

“Un onore e un’emozione assistere all’avvio della gestione dei centri anziani da parte degli stessi fruitori del servizio – aggiunge la subCommissaria Alessandra Pascarella – E’ un traguardo importante per affrontare le future sfide per l’inclusione delle persone anziane, sfide legate alla trasformazione demografica della popolazione, sempre più anziana e spesso isolata da reti familiari e amicali adeguate. Un servizio di prossimità fondamentale che si evolve a misura di persona”.