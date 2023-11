Centenario Aeronautica Militare: a Pomezia la mostra con il materiale storico

Pomezia ancora al centro dei festeggiamenti del Centenario dell’Aeronautica Militare. Dopo l’Air show che si è tenuto a giugno nell’aeroporto De Bernardi di Pratica di Mare, di risonanza nazionale, ecco che a livello locale il Comitato per le Celebrazioni per il Centenario ha scelto la palestra della centralissima scuola Don Bosco per organizzare l’imperdibile Mostra Statica “Settimana Azzurra”, visibile al pubblico dal 4 al 9 dicembre.

Con il patrocinio del Comune di Pomezia Pomezia e in collaborazione con la Divisione Aerea di Sperimentazione Aeronautica e Spaziale (DASAS), sarà esposto materiale attinente il volo e l’Aeronautica Militare, messo a disposizione dall’aeroporto di Pratica di Mare, modellini di aerei sviluppatesi nel percorso storico dei 100 anni della Forza Armata, oggettistica, foto e cartellonistica in tema a cura dell’Associazione Amici della Sperimentale dell’Aeroporto Pratica di Mare e di altre associazioni. Personale qualificato dell’Associazione Arma Aeronautica o dell’aeroporto presenzierà l’esposizione per fornire ai visitatori le opportune informazioni e per mini conferenze su argomenti di attinenza aeronautica, secondo un programma (al momento in fase di definizione) che verrà esposto all’ingresso della mostra.

Mostra di artisti: come partecipare

All’esposizione può partecipare qualsiasi artista, purché in accordo con il presente regolamento

Le opere ammesse devono essere dipinti realizzati su tela o tavoletta o altro supporto, con colori ad olio o con altre tecniche in una dimensione massima di cm 70×100, decorosamente incorniciate e riportare sul retro i dati essenziali dell’autore e dell’opera

Le opere, inedite, devono essere realizzate in tema del Centenario dell’Aeronautica o del volo, ovvero la conquista o utilizzo dello spazio aereo o cosmico da parte dell’Uomo

Per partecipare con propri lavori (massimo 3) l’artista dovrà: 1) prenotarsi per telefono (tel. 0691294600 aperto il lunedì, mercoledì, venerdì dalle 10,00 alle 12,00) a partire da quattro settimane prima ed entro due settimane prima dell’inizio dell’esposizione (tenendo conto che per la ristrettezza dei locali disponibili, qualora le richieste fossero troppo numerose, si potrebbero non accettare richieste anche se pervenute in tempo previsto), 2) contribuire all’allestimento dei propri lavori, 3) presenziare all’inaugurazione o alla cerimonia di chiusura della rassegna, 4) ritiro dei lavori al termine della rassegna

L'organizzazione, pur riservando la massima cura e diligenza nella custodia delle opere, non assume alcuna responsabilità per eventuali incendi, furti o danni di qualsiasi natura alle opere lasciate in mostra

L’organizzazione ha facoltà di non ammettere opere non consone al tema o che offendano il comune senso del decoro o del pudore

Ad ogni artista verrà rilasciato un caratteristico diploma di partecipazione.