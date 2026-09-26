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Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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CATANIA (ITALPRESS) – La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12:00 ore locali di domani domenica 27 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
– foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla26 Settembre 2026
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