Cenando sotto un Cielo Diverso: un firmamento di stelle gastronomiche a Ercolano

Il 9 luglio a Villa Tony (Ercolano) si terrà la sedicesima edizione di “Cenando sotto un Cielo Diverso” un evento benefico che unisce gusto e solidarietà in un’esperienza culinaria unica. Un firmamento di oltre 200 chef, pizzaioli, pasticceri e produttori provenienti da tutta Italia si riunirà per dar vita a una serata indimenticabile all’insegna del buon cibo e del sostegno alle persone con disagi psichici e di altra natura.

Tra i protagonisti della kermesse, spiccano nomi stellati come Michele De Leo, Domenico Iavarone, Ciro Sicignano, Giuseppe Aversa e Luigi Salomone, pronti a dirigere un concerto di pietanze che conquisterà il palato. 200 banchi di assaggio, dove ogni piatto racconta una storia e ogni sorso è un’armonia di sapori: carni alla brace che sprigionano profumi inebrianti, pizze fumanti che conquistano con la loro croccantezza, e piatti gourmet che definiscono l’eccellenza culinaria campana.

Ma “Cenando sotto un Cielo Diverso” non è solo cibo. La serata sarà allietata da ospiti d’eccezione del mondo dello spettacolo, come il comico Peppe Laurato, il cantautore Michele Selillo, l’attore Francesco Albanese e il cantante Rico Femiano, presentati dalla bravissima Ida Piccolo. E dalle 22.30, un imperdibile party dance con Packy Stile e lo speaker Roberto Russo, per scatenarsi a ritmo di musica fino a notte fonda.

Più che un evento, un’esperienza di solidarietà: “Cenando sotto un Cielo Diverso” è organizzato dall’Associazione “Tra cielo e mare”, impegnata nell’aiuto di persone con disagi psichici. Un modo per unire il piacere del gusto al sostegno di chi ne ha bisogno. Grazie alla generosità di decine di aziende e associazioni, tra cui Sirio Cooperativa Sociale, Perrella Network, Primi Exotic Fuit, ‘O Sole ‘e Napule, Gerli, Villa Tony e il main partner Goeldlin Collection, l’evento contribuisce a creare un futuro migliore per chi ne ha più bisogno.

Oltre ai rinomati chef e ai tanti vip, protagonisti della serata saranno: i ragazzi dell’istituto alberghiero “Viviani” di Castellammare di Stabia, il futuro della ristorazione campana; l’A.I.S. Comuni Vesuviani; il Consorzio dei vini Penisola Sorrentina DOP; i ragazzi del centro Don Orione di Ercolano; i bambini della cooperativa Rugiada di Castellammare di Stabia.

Questa sedicesima edizione si ispira al tema “… c’eravamo una volta!“, un viaggio nel tempo verso la semplicità e la tradizione. Il cibo diventa protagonista di un’esperienza sensoriale che celebra la Campania, la sua cultura e le sue eccellenze enogastronomiche.

“Cenando sotto un Cielo Diverso” è più che un evento gastronomico: è un’esperienza di solidarietà, cultura e gusto.

Per maggiori informazioni e per prenotare il proprio posto:

http://essenzedigusto.it

/https://www.facebook.com/cenando.it