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Cavalli in fuga a Roma, 4 vigili urbani fuori dalla parate del 2 giugno

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla31 Maggio 2026
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(Adnkronos) – A quanto apprende l’Adnkronos, è stata decisa la sostituzione di 4 agenti della polizia locale di Roma Capitale, che quindi non parteciperanno alla parata del 2 giugno. I vigili urbani sarebbero tutti coinvolti nell’accensione dei fuochi d’artificio che hanno provocato la fuga dei cavalli, avvenuta la notte fra il 29 e il 30 maggio. 

“I fatti della scorsa notte ci sono piovuti addosso come uno tsunami. Capisco perfettamente il vostro stato d’animo, che da due giorni è anche il mio. Ma quello che vi voglio dire è che voi, parte sana del corpo, non dovete preoccuparvi di nulla. Anzi: dovete lavorare e continuare a lavorare a testa alta e con orgoglio. Perché voi siete l’orgoglio del corpo, della città tutta, il mio orgoglio e quello anche dell’amministrazione”, le parole del comandante della polizia locale di Roma Capitale Mario De Sclavis, nel suo messaggio trasmesse via radio, nel pomeriggio di oggi, agli agenti del corpo. 

“Pertanto, non vi curate di ciò che è successo. Quello sarà compito mio: voi siete al riparo di tutto, lavorate in piena serenità e a testa alta. E dimostrate, ancora una volta, quello che sapete fare, quanto siete bravi, ciò e chi rappresentate. Andatene orgogliosi e lavorate tranquillamente a testa alta. Grazie a tutti, con tutto il cuore”, ha poi concluso il comandante. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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