Anche quest’anno, come da tradizione, l’8 dicembre è stato allestito il Presepe a Cava dei Selci (Marino), in Piazzale dello Sport.

Il Presepe è stato realizzato da volontari, per la precisione dall’Associazione Insieme per il Parco, che è sempre in prima linea per supportare la cittadina con interventi ed iniziative di tutto rilievo, con l’aiuto prezioso di Franca Silvani, consigliera comunale del Pd di Marino e membro storico dell’Associazione Insieme per il Parco. Un Presepe speciale, originale, che non delude mai. Stavolta a renderlo realistico e così calato nella quotidianità è la presenza dei libri. Il libro non è solo il simbolo della cultura o della conoscenza, è molto di più. Rappresenta la comunità, la solidarietà, qualcosa che ci unisce tutti. Come diceva Francis Scott Fitzgerald: “Questa è la parte più bella di tutta la letteratura: scoprire che i tuoi desideri sono desideri universali, che non sei solo o isolato da nessuno. Tu appartieni”.

Con un libro ci raccogliamo in preghiera davanti alla Natività, che è luce, calore e speranza. Ognuno può farlo a modo suo, perché il Presepe è un simbolo unificante. Oltre al Presepe, sempre in Piazzale dello Sport, c’è anche l’Albero di Natale, ad opera del comune.

Venerdì 23 dicembre, alle ore 17, ci sarà la consueta benedizione del parroco di Cava dei Selci, Don Mauro.

Non perdetevi la magia del Natale!

