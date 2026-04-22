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Catanzaro, donna si butta dal balcone con i figli: 3 morti e un ferito

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
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(Adnkronos) – Una tragedia si è consumata nella notte a Catanzaro. Una donna si è lanciata dal terzo piano di un edificio di via Zanotti Bianco, insieme ai suoi tre figli. Morti sul colpo la donna e due bambini. La terza figlia, di 6 anni, è ricoverata nel reparto di Rianimazione dell’ospedale del capoluogo calabrese, gravi le sue condizioni. Ignote al momento le cause del gesto disperato. Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, il personale medico del 118 e della Medicina legale dell’Università ‘Magna Grecia’. 

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