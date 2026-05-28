Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Catania, Barone (Museo saperi): “Beni culturali unione saperi umanistici e scientifici”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – “È stata messa insieme un’idea molto originale che ha connesso la parte storica con quella tecnologica dell’ingegneria attraverso la fotografia”. Così Germana Barone, direttrice del Museo dei saperi e delle mirabilia siciliane, intervenendo, a Catania, alla presentazione del progetto e della mostra fotografica ‘In-genium. Sguardi sul passato e sul futuro della tecnologia’, allestita al rettorato grazie a un’iniziativa promossa da Maire e Fondazione Maire-ETS in collaborazione con il Parco archeologico del Colosseo e con il patrocinio dell’ateneo etneo.  

“Dobbiamo guardare ai Beni culturali come a un’unione dei saperi delle competenze umanistiche e scientifiche – ha aggiunto – Con il nostro lavoro, raccontiamo in maniera nuova il racconto storico del bene che studiamo. Un altro aspetto importante è quello del riutilizzo, perché attraverso le nostre ricerche riutilizziamo materiali. Qui abbiamo sperimentato e brevettato materiali innovativi da materiale di scarto, come la cenere vulcanica, che poi utilizziamo nel restauro. Anche questo è un altro punto di contatto tra imprese, università e territorio”. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla28 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Juventus, tifoso in ospedale dopo scontri. La richiesta alla squadra: “Non giocate”

24 Maggio 2026

Parlamento Ue: Antonio Tajani riceve Angela Merkel oggi a Strasburgo

13 Novembre 2018

Olbia, ritrovati i due ragazzi scomparsi: fuggivano dopo un tentativo di rapina, fermati

3 Febbraio 2024

Spalletti “Yildiz non è in dubbio, ci sarà. Pensiamo alla Champions”

2 Maggio 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno