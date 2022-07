Castel Romano, fiamme a ridosso del parco Cinecittà world

Un vasto incendio di sterpaglie è scoppiato questa sera a Castel Romano, proprio a ridosso del famoso parco divertimento Cinecittworld tra Roma e Pomezia.

A bruciare dalle ore 16 sterpaglie e vegetazione, in prossimità del parco. I soccorritori anche grazie al supporto aereo dell’elicottero hanno evitato all’incendio di coinvolgere alcuni capannoni industriali ubicati nell’area. La situazione al momento è sotto controllo. Non sono mancati i disagi legati al rallentamento del traffico veicolare, per via della nube di fumo procurata dalla combustione.

Sul posto vigili del fuoco con due squadre provenienti dal distaccamento di Pomezia e una task force di volontari di protezione civile come Echo e Gamma 13. Fiamme e fuoco stanno mettendo in difficoltà il soccorso pubblico al punto di richiedere anche due mezzi aerei per domare il rogo compreso il Dos.

“Intervento complicato – dichiara Valentina Grillandi dalla protezione civile Gamma 13 – abbiamo assistito a daini e cinghiali che fuggivano senza trovare un posto sicuro se non vicino ai nostri mezzi ovviamente matrice dolosa come al solito ancora adesso ci sono focolai attivi nel sito che ha interessato anche la zona 52 parco”

