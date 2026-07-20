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Caso Roggero, Musk: “E’ una follia, giudice e pm meritano condanna”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Elon Musk ancora una volta a gamba tesa su vicende tutte italiane. “E’ una follia!”, ha scritto su X esprimendo il suo sostegno al gioielliere Mario Roggero, condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi per l’uccisione di due rapinatori e il ferimento di un terzo dopo l’assalto alla sua gioielleria nel 2021. “In questo caso sono il giudice e il pubblico ministero a meritare questa condanna”, ha scritto il patron di Tesla. 

Non è la prima volta che Musk si lascia andare ad esternazioni sull’Italia. Si ricordano, in particolare, il tweet a novembre dello scorso anno “l’Italia sta scomparendo”, con riferimento al calo delle nascite, e nel novembre del 2024 l’attacco ai giudici italiani sui migranti in Albania. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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