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Caso Roggero, moglie e figlie del gioielliere in visita a Bollate

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla20 Luglio 2026
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(Adnkronos) – È la terza giornata in carcere per Mario Roggero, il gioielliere di Grinzane Cavour condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per avere ucciso due rapinatori in fuga dal suo negozio e averne ferito un terzo. Questa mattina sono in visita dal 72enne – a quanto apprende l’Adnkronos – la moglie Mariangela e le figlie. Nei giorni scorsi sono stati a trovare il gioielliere a Bollate il vicepremier Matteo Salvini, i parlamentari della Lega Fabrizio Cecchetti e Luca Toccalini e il legale Stefano Marcolini.  

La difesa di Roggero è ancora in attesa di una risposta dal tribunale di sorveglianza di Torino, a cui venerdì – prima che il 72enne si costituisse nel carcere milanese – è stata presentata un’istanza per sospendere la pena in attesa della definizione della domanda di grazia. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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