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Caso Ranucci, contestazione disciplinare dalla Rai: “Violate norme aziendali”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Settembre 2026
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(Adnkronos) – La Rai ha notificato una contestazione disciplinare a Sigfrido Ranucci, all’esito dell’istruttoria del comitato etico. Ora il giornalista avrà cinque giorni per inviare la sua memoria difensiva. 

A quanto apprende l’Adnkronos, la contestazione è stata protocollata lunedì e trasmessa ieri, prima della formalizzazione
ricorso Ranucci, rispetto al quale dunque non ci sarebbe alcun collegamento. La contestazione sarebbe legata esclusivamente alle violazioni rilevate dal comitato etico in merito soprattutto a dichiarazioni e pubblicazioni di Ranucci. Al centro, insomma, ci sarebbe violazioni delle norme aziendali sulle condotte personali dei dipendenti. 

Nella contestazione non sarebbe menzionata invece la rimozione del giornalista dalla conduzione di ‘Report’ e dalla vicedirezione ad personam della direzione Approfondimento Rai che l’azienda, come più volte sottolineato, considera una scelta editoriale nella piena facoltà dell’azienda, che ha poi sottoposto a Ranucci tre proposte di ricollocazione.  

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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