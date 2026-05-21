Caso Garlasco, il padre di Andrea Sempio: “Mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi, quel giorno era a casa con me”

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Giuseppe Sempio ribadisce l’innocenza del figlio e gli fornisce un alibi. “Andrea è innocente, mio figlio non ha ucciso Chiara Poggi – afferma l’uomo in un’intervista esclusiva al Tg1 – E noi siamo forti su questo”. “È stata una vigliaccata – attacca – Di chi, non lo posso sapere. Lo dico io, così”. “Mio figlio – ribadisce – quel giorno lì stava a casa con me. Stava a casa sua con me”, afferma il padre del 38enne, unico indagato nel caso Garlasco.

Una settimana fa era stato Andrea Sempio in tv, in un’intervista a ‘Quarto Grado’, aveva ribadito la sua innocenza: “Non ho commesso l’omicidio, non ho ammazzato Chiara”, aveva ribadito a Martina Maltagliati. “Io non ho mai visto i video di Chiara, non c’è mai stato questo mio interesse verso Chiara – ha assicurato – non c’è mai stato nulla di tutto ciò. Capisco che alla fine bisognava trovare un qualche tipo di movente, è stato scelto questo, va bene”. Sempio sottolinea che “col senno del poi son capaci tutti di dire ‘Quella cosa non l’avrei scritta, o magari quella cosa l’avrei scritta ma l’avrei scritta meglio, più comprensibile’. Però, quando sarà il momento ci dedicheremo a spiegare anche quelle cose, come appunto il discorso del forum – osserva – Adesso c’è altro di ben più importante”. Riguardo all’amico Marco e alla famiglia Poggi, Sempio sostiene che “pensare che lui o la sua famiglia potessero avere dei dubbi nei miei confronti, ovviamente è un pensiero che mi farebbe star male. Io però non lo credo. Non credo che loro abbiano avuto dei dubbi, nonostante tutto il bombardamento mediatico che c’è stato”.

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