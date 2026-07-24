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Caso Fakir, Piantedosi “Grave convocare la piazza e sottovalutare i rischi”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
1 minuto di lettura

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata convocata una piazza in maniera
quantomeno inconsapevole, un sindaco che convoca una piazza e
sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di
gravità. Il sindaco sa con chi ha a che fare sul proprio
territorio e l’ha sottovalutato, dovrebbe comunque prenderne
atto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a L’Aria
che tira su La7. “Quando una persona muore nelle mani dello Stato
è sempre una cosa che addolora moltissimo, ma che questo si debba
tradurre in un atto di sfiducia e si convoca una piazza credo sia
una cosa sbagliata. Suscita pietà vedere quelle immagini perchè è
evidente che si tratta di una persona con un grave disagio
psicologico”, ha aggiunto. “Credo che c’è stata tutta l’attenzione e l’equilibrio da parte degli operatori, ma aspettiamo le indagini della magistratura. C’è l’autorità giudiziaria, di cui mi fido, che deve fare le sue
valutazioni. Siamo solo agli inizi, questa è una vicenda che
probabilmente avrà tre gradi di giudizio, ma mi aspetto il
riconoscimento della correttezza degli operatori”, ha concluso.
(ITALPRESS).
-Foto: Ipa Agency-

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla24 Luglio 2026
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