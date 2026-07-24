Caso Fakir, Piantedosi “Grave convocare la piazza e sottovalutare i rischi”

ROMA (ITALPRESS) – “E’ stata convocata una piazza in maniera

quantomeno inconsapevole, un sindaco che convoca una piazza e

sottovaluta cosa sarebbe potuto accadere ha un suo elemento di

gravità. Il sindaco sa con chi ha a che fare sul proprio

territorio e l’ha sottovalutato, dovrebbe comunque prenderne

atto”. Così il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, a L’Aria

che tira su La7. “Quando una persona muore nelle mani dello Stato

è sempre una cosa che addolora moltissimo, ma che questo si debba

tradurre in un atto di sfiducia e si convoca una piazza credo sia

una cosa sbagliata. Suscita pietà vedere quelle immagini perchè è

evidente che si tratta di una persona con un grave disagio

psicologico”, ha aggiunto. “Credo che c’è stata tutta l’attenzione e l’equilibrio da parte degli operatori, ma aspettiamo le indagini della magistratura. C’è l’autorità giudiziaria, di cui mi fido, che deve fare le sue

valutazioni. Siamo solo agli inizi, questa è una vicenda che

probabilmente avrà tre gradi di giudizio, ma mi aspetto il

riconoscimento della correttezza degli operatori”, ha concluso.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-