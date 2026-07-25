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Caso Fakir, in nuovo video chiazza di sangue sotto la testa

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla25 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Un nuovo video mostra alcuni istanti successivi alla morte di Abderrahim Fakir, il 42enne morto domenica scorsa durante un intervento di polizia in zona Pilastro a Bologna. Nel video, pubblicato da ‘Repubblica.it’, si vede un’agente della polizia scientifica mentre rimuove il telo, che copre il corpo dell’uomo. Sotto la testa compare una macchia di sangue, mentre, secondo quanto rivela il quotidiano, sangue è presente anche sul volto.  

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