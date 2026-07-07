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Caso Balogun, il commento ‘a sorpresa’ di Ibrahimovic fa infuriare i tifosi

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla7 Luglio 2026
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(Adnkronos) – Il caso Balogun fa discutere anche dopo l’eliminazione degli Stati Uniti dai Mondiali. In queste ore, sui social sta diventando virale una frase di Zlatan Ibrahimovic pronunciata in diretta su Fox Sports, prima degli ottavi tra il Belgio e la nazionale americana. “Quello che voglio dire è che sono felice per gli Stati Uniti, perché non era un cartellino rosso. Non avrebbe dovuto ricevere un cartellino rosso, avrebbero dovuto prendere questa decisione prima” ha detto l’ex campione svedese, tornando in tv sul tema della squalifica annullata a Balogun.  

Una frase, quella pronunciata dallo svedese, che ha generato l’indignazione di tantissimi appassionati. Che sui social, e non solo, non hanno risparmiato le critiche: “Ma si ricorda che fino a poco tempo fa giocava anche lui?” scrive qualcuno. E ancora, qualche altro utente su X: “Parole davvero assurde per un ex calciatore”. 

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webinfo@adnkronos.com (Web Info)

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