Casino online italiani e internazionali a confronto: quali sono i migliori?

Come nel resto del mondo, anche nel Belpaese un numero ogni giorno crescente di persone sta mostrando un grande interesse per i giochi da casinò. In particolare, sta prendendo sempre più piede l’abitudine di concedersi una partita sul web piuttosto che in strutture tradizionali come quelle di Sanremo o Venezia.

Alla base di questa scelta ci sono vari fattori. Tra questi, spiccano la maggiore comodità d’accesso – soprattutto se tramite Smartphone –, il risparmio in termini di tempo e denaro e la varietà superiore di titoli che internet mette a disposizione dei suoi utenti.

Chi è situato entro i confini nazionali ha principalmente due modi per farlo. Può affidarsi a casinò locali forniti di licenza ADM, oppure a piattaforme internazionali prive di questo riconoscimento (non-ADM).

A seguire, si tratterà nel dettaglio questo argomento fornendo una comparazione tra le due opzioni che si concentri sui loro punti forti e deboli.

Licenza ADM: di cosa si tratta?

ADM è l’acronimo dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Stato, l’ente regolatore che si occupa di fornire una licenza agli operatori online ritenuti adeguati. Senza l’approvazione dell’ADM – che avendo assorbito l’Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (AAMS) nel 2002 ne compie anche le veci – un casinò non è legittimo e quindi legale agli occhi dello Stato italiano.

Casinò ADM e non-ADM a confronto

Sicurezza

Tutti i casinò ADM garantiscono un’esperienza di gioco assolutamente sicura, proteggendo al massimo sia i dati personali che finanziari dei loro clienti. Per identificarli ci si deve innanzitutto accertare che sull’home page del sito che li ospita sia presente il timone tricolore su sfondo blu che contraddistingue l’ente regolatore italiano.

Per non correre rischi, comunque, si suggerisce di cliccare su questo link, che presenta una lista aggiornata dei siti di casinò sicuri e affidabili. Prima di concludere questo paragrafo, però, è opportuno sottolineare che ci sono anche siti internazionali accessibili dall’Italia che, pur essendo privi del sigillo ADM, sono comunque sicuri essendo supervisionati da enti accreditati all’estero.

Giochi disponibili

Inevitabilmente, il numero di titoli accessibili dagli utenti situati entro i confini nazionali è inferiore rispetto a quelli effettivamente esistenti nel complesso sul web. Questa riduzione è frutto dell’attento lavoro di selezione dell’ADM che, con il fine di garantire il massimo livello di sicurezza ai giocatori, non si trova solo obbligata ad approvare alcuni siti, ma anche meno titoli.

Bonus

La stessa argomentazione presentata nel punto precedente vale anche per gli incentivi messi a disposizione sia dei nuovi clienti che di quelli di vecchia data. Anche in questo caso, infatti, la possibilità di scegliere tra un numero maggiore di operatori coinciderà inesorabilmente con una quantità superiore di promozioni.

A questo, però, si deve aggiungere che i Paesi esteri di provenienza dei casinò di cui ci si sta servendo potrebbero essere soggetti a una tassazione meno esigente rispetto a quella italiana. Per questo, i loro bonus potrebbero essere più stimolanti.

Depositi e prelievi

Non tutti i sistemi di pagamento comuni in Italia lo sono anche nel resto degli Stati. Un metodo tanto diffuso quanto Paypal, per esempio, non è accettato ovunque e, allo stesso tempo, altrove potrebbero essere molto più conosciute monete come le criptovalute.

Un altro elemento importante da non sottovalutare riguarda poi la velocità superiore in cui vengono effettuate le transazioni in un casinò ADM rispetto a uno non-ADM. Inoltre, le case da gioco online che appartengono a quest’ultima categoria potrebbero anche richiedere spese extra per realizzare un trasferimento di fondi.

Servizio clienti

Infine, tutti i casinò autorizzati ADM forniscono ai loro clienti un’assistenza in lingua italiana, sia questa tramite chat, e-mail o telefono. Essendo invece la sede legale di quelli non-ADM situata all’estero, questa opzione potrebbe non essere garantita, il ché potrebbe risultare in un problema di non poco conto nel caso in cui si dovessero per esempio avere dubbi o, peggio ancora, difficoltà nel riscuotere il montepremi accumulato.

Casinò ADM e non ADM: per quale optare?

In questo articolo, si è iniziato con il definire brevemente cosa si intenda con la dicitura ADM e con lo stabilire una prima e semplice regola base per identificare una sala da gioco virtuale approvata dallo Stato italiano. Dopodiché, si è proceduto con la realizzazione di una comparazione tra casinò forniti e privi di tale licenza.

A titolo conclusivo, si potrebbe dire che entrambe le opzioni proposte abbiano punti di forza unici a loro favore che le rendono estremamente appetibili al pubblico italiano. Ciò nonostante, si consiglia di affidarsi sempre a casinò ADM che, seppur con alcune limitazioni in termini di quantità di giochi, bonus e montepremi disponibili, garantiscono sempre la massima protezione dei dati personali e finanziari, transazioni sicure e un servizio clienti efficiente.