Casal Palocco TTS Street Food, dal 24 al 26 marzo

E’ iniziato il conto alla rovescia per la prima grande tappa del nuovo Street Food Tour firmato TTS. L’attesa è finalmente terminata, mancano poche ore e il sipario sullo spettacolo più ghiotto della stagione si alzerà. La stagione 2023 partirà da Casal Palocco dal 24 al 26 marzo per una prima tappa piena di gusto, colori, musica e tanto divertimento e per l’occasione TTS svela il meraviglioso menù. Un viaggio sensoriale attraverso sapori autentici del meglio della cucina “on the road” sia dolce che salata, che andrà in scena sullo spazio esterno del Solara Garden in via Pindaro, 21 nel cuore del X Municipio di Roma. Un evento coccolato dall’ebrezza del mare di Ostia e che abbraccerà i quartieri di Axa, Infernetto, Ostia Antica, e tanti altri quartieri limitrofi. Il primo grande evento street food mai organizzato in zona. Il format “TTS Food” ideato da Mela Eventi, anche per questa stagione travolgerà la capitale con un tour gastronomico a dir poco strepitoso, ricco di eccellenti piatti della tradizione e novità culinarie da tutto il mondo, offerte gluten free e vegan.

Il Solara Garden, promotore e padron della location che ospiterà l’evento aprirà le sue porte con le piante più belle e i fiori più lussureggianti. Festeggeremo insieme il Compleanno di un anno della nuova apertura con tante sorprese e novità dal mondo florovivaistico. Mille colori e profumi conquisteranno Casal Palocco per una tre giorni che lascerà il segno.

TTS, come nel suo stile ormai conosciuto ed apprezzato presenterà per questa prima tappa la sua una nuova veste, con scenografie ed allestimenti tutti nuovi e trasformerà lo spazio esterno del vivaio Solara Garden nel più grande giardino/ristorante sotto le stelle di Roma.

La location verrà allestita con tanti giochi di luci per regalare un’atmosfera unica dove poter apprezzare comodamente sui tavoli a disposizione le prelibatezze preparate rigorosamente espresse da una brigata di selezionatissimi Street Chef.

MENU’:

LE BONTA’ SICILIANE: Cucina tipica siciliana

POLYPUS APULIAE: Polpo arrosto, focaccia barese e tipicità pugliesi

LA BOMBETTA: Bombette di Cisternino allo spiedo

BIZZI – L’ARROSTICINO: Arrosticini, chips espresse e carciofo alla Giudia

I BUTTERI: Pasta mantecata in forma di parmigiano o pecorino, supplì misti

LA RUEDA: Paella valenciana, empanadas, patata bravas e sangria

PETRIGLIA DOLCIARIA: Bombe, ciambelle e sfogliatelle calde

OLIVA TIME: Olive e cremini ascolani

CARGO BURGER LAB: Hamburger gourmet con frollatura Dry Aged

SFIZIO CAPITALE: Cuoppo di pesce fritto espresso

COCO LOCO: Nachos, burritos e tacos messicani