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Carolina Marconi festeggia il compleanno, la dedica a se stessa: “La vita non è scontata”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla13 Aprile 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
“La vita non è scontata”. Carolina Marconi festeggia il suo compleanno con un post condiviso sui social in cui ha espresso tutta la sua gratitudine per la vita. L’attrice ha compiuto ieri, domenica 12 aprile, 48 anni e questo segna un traguardo importante. Nel 2021 infatti ha combattuto un tumore al seno e recentemente ha parlato difficile percorso della maternità.  

“Oggi è il mio compleanno. E mai come quest’anno so cosa vuol dire davvero esserci. Ho attraversato qualcosa che ti cambia dentro”, ha esordito l’attrice nel post social. “Paura, dolore, giorni difficili… ma sempre con il sorriso. Perché io lo dico sempre: non si molla un cazzo. E oggi sono qui. Viva. Presente. Grata”. 

 

 

Dopo aver sconfitto il tumore al seno, Marconi ha provato più volte a diventare mamma, un tentativo naturale e due attraverso la fecondazione assistita. Percorsi che non hanno avuto tuttavia un esito positivo e che hanno messo a dura prova la coppia. Ma oggi resta una consapevolezza diversa. “Circondata dall’amore, da chi c’è, da chi mi pensa anche da lontano. Grazie a tutti per gli auguri, per i messaggi, per l’affetto che mi state mandando. Li sento uno per uno… e mi arrivano dritti al cuore”.  

La lettera che Carolina Marconi rivolge a se stessa è un vero e proprio inno alla vita: “La vita non è scontata. E io oggi non festeggio un anno in più… festeggio il fatto che sono ancora qui. Più forte. Più vera. Più viva che mai. Buon compleanno a me”, ha concluso. 

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