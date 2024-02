CARO JURIC, HA PERSO L’ENNESIMA OCCASIONE PER STARE ZITTO

C’era una volta un valore che per molti veniva caro per non dire quasi assoluto, la dignità. Da tutte le parti del mondo tranne in una e cioè nell’universo granata a tinte croate. Sì perché a volte a stare zitti si farebbe meglio che sproloquiare, soprattutto dopo una prestazione francamente imbarazzante contro una squadra che farebbe fatica perfino in serie B.

In stile Mourinho il tecnico granata Ivan Juric, peraltro profumatamente pagato dal Presidente Cairo, ha ben pensato di scaricare le responsabilità non solo di una partita indegna di questi colori (non un tiro in porta contro Ochoa) ma di 19 anni di nulla al popolo granata. Si perché se il Torino Fc vive da sempre nella comfort zone della mediocrità la colpa sarebbe del popolo granata che avrebbe perso lo “spirito Toro”.

La lezione di tifo del mago di Spalato è stata sconcertante e per fortuna in sala stampa alcuni giornalisti si sono indignati contestando tali oscene affermazioni.

Ricordando che il contratto di Juric scade a giugno e probabilmente non ci sarà il rinnovo, c’è da chiedersi e ringraziare piuttosto ancora chi ha il coraggio di andare allo stadio per vedere lo scempio dei gloriosi colori granata da oltre 18 anni.

Caro Juric il vero tifoso granata è quello che “vincere non è l’unica cosa che conta” al contrario dei cugini ormai diventati zii (visti i risultati dei derby), il vero tifoso granata è quello che era presente nelle partite di Serie B a Licata o a Castel di Sangro. Il vero tifoso granata è quello che andava allo stadio anche con squadre raffazzonate ma che davano tutto per la maglia. Il vero tifoso granata è quello che stava a contatto diretto con la squadra e non all’esterno di un bunker inaccessibile chiamato Filadelfia.

Ci spieghi come mai caro Juric la squadra sia sempre blindata in un fortino e mai a contatto con il proprio popolo, come mai ci sia sempre un silenzio assordante della società ?. No Juric il popolo granata non ha perso la voglia di Toro semplicemente perché il Toro che i nostri padri ci hanno sempre insegnato ad amare non esiste più. Oggi esiste una squadra di calcio di Torino con colori granata che non trasmette alcuna emozione e capiamo perfettamente che lei sia l’ennesimo parafulmine di una società assente per non dire inesistente ma non prendiamo da Lei lezioni di Toro ne di attaccamento alla maglia. Una società dove ognuno è libero di insultare il proprietario senza che gli succeda nulla, anzi gli viene addirittura rinnovato il contratto.

Ecco Juric lo confesso io sono tifoso del Toro, quello di Leo Junior e Martin Vazquez ma anche quello di Pastine, Maltagliati e De Ascentis. Quello era il Toro, oggi è il Torino Fc.

Carissimo Juric lei ha perso l’ennesima occasione di stare zitto. Sipario…titoli di coda…