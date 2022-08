Caro bollette, Bruognolo (Lega): interventi per arginare il disastro priorità della campagna elettorale

“Tutti sappiamo che quello che ci aspetta sarà un autunno non caldo ma bollente dal punto di visto economico, quello che non tutti sembrano capire, però, è che programmare iniziative per arginare il disastro dovrebbe essere una priorità per tutti i partiti in questa campagna elettorale” così in una nota Tony Bruognolo Segretario Politico della Lega Provincia Roma Sud.

“Mentre la Lega e il centro destra lavorano sulle possibili soluzioni che diano sostegno e respiro alle piccole e medie imprese e alle famiglie, il centro sinistra litiga su tutto, investiga sul passato degli avversari e promette mancette elettorali a tutte le categorie possibili. L’aumento dell’energia e delle materie prime porterà ad un conseguente aumento esorbitante delle bollette e dei prezzi al dettaglio. Non solo le imprese ma anche le famiglie rischiano di essere travolte da una crisi senza precedenti in un momento in cui sono già in grave difficoltà dopo due anni di pandemia. È fondamentale – conclude Bruognolo – trovare soluzioni energetiche alternative e proporre iniziative emergenziali che abbattano i costi e che riducano le tasse altrimenti, stavolta, l’Italia rischia davvero il default”.

