Caro affitti: Mattia (Pd), Regione indica il nuovo bando bonus alloggi

“Dai dati forniti dall’ente regionale per il Diritto allo Studio e alla Conoscenza, Disco, grazie alle politiche degli ultimi anni, i posti alloggio per studenti sono aumentati del 9%. Un passo in avanti ma insufficiente, che va potenziato con misure urgenti, a partire dall’indire il nuovo bando regionale per il bonus alloggi, e di medio e lungo termine per intervenire su una criticità cronica di livello nazionale ma che tocca da vicino Roma, e tutto il Lazio, in quanto tra le principali sedi e mete universitarie d’Italia. La Giunta Rocca ci dica come intenda proseguire e rafforzare questo trend, anche avviando un percorso partecipato, di ascolto e confronto, con tutti i soggetti interessati.

A tale scopo oggi ho chiesto che siano auditi urgentemente in Commissione Diritto allo Studio e Istruzione del Consiglio regionale, assieme a tutte le associazioni studentesche, i vertici regionali competenti, in primis l’assessore all’Università e Scuola, Schiboni; l’Ufficio Scolastico Regionale e Disco, l’Ente regionale per il diritto allo studio e alla conoscenza e la Consulta regionale per il diritto allo studio e la promozione della conoscenza”. Così la consigliera regionale Pd del Lazio, Eleonora Mattia, membro della Commissione Diritto allo Studio e Istruzione alla Pisana.