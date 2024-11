Carmen Di Pietro svela tutto prima della diretta: “Cosa accade dietro le quinte di Tale e Quale Show”

Carmen Di Pietro svela cosa accade realmente dietro le quinte di Tale e quale show per preparare le esibizioni.

Carmen Di Pietro, prima della finalissima di Tale e Quale Show 2024, svela i segreti del backstage del programma di Raiuno. Lo show del venerdì sera dedicato alle imitazioni, ogni settimana, regala ai telespettatori performance uniche e originali che vengono studiate nei minimi particolari nei giorni precedenti. Tutti i concorrenti, infatti, non solo si preparano con i vocal coach per riuscire a portare a casa una performance musicale soddisfacente ma trascorrono anche diverse ore in sala trucco per individuare il make up che più si avvicina al personaggio da imitare.

Nel corso della punyaya in onda questa sera, Simone Annicchiarico sarà Elton John, Massimo Bagnato interpreterà Drupi, Thomas Bocchimpani si trasformerà in Michael Bublé, Feisal Bonciani renderà omaggio alla memoria di Ray Charles, Kelly Joyce sarà Sade, Justine Mattera assumerà le sembianze di Cyndi Lauper, Giulia Penna sarà Alexia, Roberto Ciufoli imiterà Adriano Celentano, Amelia Villano si trasformerà in Loredana Bertè, Verdiana sarà Mina e Carmen Di Pietro vestirà i panni di Cristiano Malgioglio, in giuria insieme a Giorgio Panariello e Alessia Marcuzzi. Riuscire a trasformarsi nel grande paroliere non è stato facile per la Di Pietro che, sui social, ha svelato i segreti della sua trasformazione.

Carmen Di Pietro: così si trasforma in Cristiano Malgioglio per la finale di Tale e quale show 2024

Con una storia Instagram, Carmen Di Pietro ha mostrato la postazione trucco e tutte le protesi che indossa, puntata dopo puntata, per trasformarsi nei vari personaggi che deve portare in scena. Carmen, poi, mostra anche l’artefice delle sue trasformazioni ovvero Marzia, una delle truccatrici di Tale e Quale show che, con pazienza, è riuscita a trasformare Carmen in tutti i personaggi famosi che ha interpretato.

“Amici miei queste sono tutte le protesi che metto di volta in volta per i personaggi. E poi c’è lei, Marzia. Mi dicono tutti ‘ma chi è la tua truccatrice?’. Amore mi trasformi in una cosa bellissima, abbiamo fatto tanti personaggi come Gaia”, le parole di Carmen nel video.

La partecipazione di Carmen Di Pietro a Tale e Quale Show ha divertito tutto il pubblico ma non Cristiano Malgioglio che non ha risparmiato critiche alla concorrente per le sue esibizioni che non hanno conquistato totalmente la giuria.