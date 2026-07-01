Carlo Alberto Tenchini è il nuovo amministratore delegato di Sharp Electronics Italia

(Adnkronos) – Sharp Electronics Italia S.p.A. ha ufficializzato la nomina di Carlo Alberto Tenchini alla carica di Amministratore Delegato, a decorrere dal 22 giugno 2026. L’avvicendamento vede Tenchini succedere a Corrado Righetti, sotto la cui gestione la società ha registrato un raddoppio del fatturato, posizionandosi come una realtà consolidata nel mercato italiano.

Il nuovo vertice si inserisce in una strategia aziendale orientata alla valorizzazione delle professionalità interne: Tenchini, entrato in azienda nel 2007 e con un solido background nelle aree marketing e vendite, ha maturato negli anni una profonda conoscenza del settore ICT e dei processi di trasformazione digitale. Contestualmente alla nomina, l’azienda ha ristrutturato il proprio assetto commerciale potenziando diverse divisioni chiave: la gestione delle vendite di canale è stata affidata a Marco Fusari, mentre il marketing e la comunicazione sono stati integrati sotto la responsabilità di Maurizio De Cecco.

Parallelamente, il team “Visual Solutions”, focalizzato sui canali AV Pro e distributivo, opera sotto la guida di Vincenzo Scognamiglio, mentre la divisione “Enterprise”, dedicata a progetti per grandi clienti e Pubblica Amministrazione, prosegue il suo sviluppo con Virgilio Sabbadini. Le priorità operative del nuovo amministratore delegato includono il rafforzamento della presenza sul mercato e il potenziamento del supporto tecnologico a partner e stakeholder.

Carlo Alberto Tenchini, Amministratore Delegato Sharp Electronics Italia S.p.A.

In merito al proprio incarico, Carlo Alberto Tenchini ha dichiarato: “Assumo questo incarico con senso di responsabilità e piena fiducia nelle potenzialità di Sharp Electronics Italia. Possiamo contare su un brand riconosciuto, competenze solide e persone di grande valore. Il nostro obiettivo è proseguire in un percorso di crescita sostenibile e profittevole, rafforzando innovazione, collaborazione e supporto a clienti e partner”. Il manager ha inoltre espresso riconoscenza verso il predecessore: “Desidero inoltre ringraziare Corrado Righetti per il lavoro svolto alla guida della società e per il contributo dato allo sviluppo di Sharp in Italia”.

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