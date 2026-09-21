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Carburanti, nuovo record sul prezzo del gasolio: diesel verso i 2,34 euro al litro, su la benzina

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Continua a macinare record il prezzo del gasolio alla pompa, con l’aumento dell’accisa sui carburanti in vigore da venerdì che nel fine settimana si è compiutamente riversato sul prezzo medio nazionale, balzato abbondantemente sopra quota 2,33 euro. Rincara la benzina, a poco più di sei centesimi dal record storico del 17 marzo 2022.  

Nel frattempo, tornano a salire anche le quotazioni dei prodotti raffinati sul mercato del Mediterraneo. Lo segnala la Staffetta Quotidiana osservando come oggi il prezzo medio dei carburanti in modalità self service lungo la rete stradale nazionale è pari a 2,155euro/l per la benzina (+6 millesimi rispetto a venerdì), 2,336 euro/l per il gasolio (+42), 0,748 euro/l per il Gpl (invariato) e 1,874 euro/kg per il metano (+12). Sulla rete autostradale il prezzo medio self è di 2,245 euro/l per la benzina (+4), di 2,414 euro/l per il gasolio (+39), 0,885 €/l per il Gpl (invariato) e 1,797 euro/kg per il metano (+3). 

Stando alle rilevazioni di Staffetta Quotidiana, IP ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati della benzina e di sette centesimi quelli del gasolio. Per Q8 e Tamoil registriamo un rialzo di cinque centesimi al litro sul diesel. 

 

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