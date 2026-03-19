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Carburanti ed energia, Lucaselli: “Il Governo è intervenuto subito, ma l’opposizione prima chiede e poi attacca”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Marzo 2026
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«I dati e i fatti raccontano una realtà molto chiara: di fronte al caro energia e al rialzo dei carburanti, il Governo è intervenuto immediatamente con misure concrete e quantificabili. Il decreto approvato prevede una riduzione delle accise che porta a un calo fino a 25 centesimi al litro e introduce strumenti per contrastare le speculazioni lungo tutta la filiera».
Così in una nota l’on. Ylenja Lucaselli, vice responsabile del dipartimento economia di Fratelli d’Italia e capogruppo in Commissione Bilancio alla Camera.
«Allo stesso tempo, sul piano europeo, l’Italia si sta muovendo per correggere i meccanismi che pesano sui costi dell’energia, a partire dal sistema ETS e dal prezzo della CO₂, chiedendo una revisione e anticipando interventi per ridurne l’impatto su famiglie e imprese» prosegue Lucaselli.
«Colpisce quindi l’atteggiamento di una parte dell’opposizione che prima invoca interventi come il taglio delle accise e poi attacca le misure quando vengono adottate. È una contraddizione evidente: noi continuiamo a lavorare per dare risposte immediate e strutturali, mentre altri restano fermi alla polemica, anche quando le soluzioni vanno esattamente nella direzione che avevano richiesto» conclude la deputata FDI.

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Marzo 2026
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