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Capello e Altobelli ricordano Mazzola: “Un grandissimo, ci mancherà”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
“Ho avuto la fortuna di giocare in Nazionale con Sandro. Tecnicamente aveva tutto, dribbling, velocità, una qualità che ho visto in pochi calciatori. E’ stato uno dei più grandi nel suo ruolo e in assoluto direi. Uno fra i grandissimi del nostro calcio”. Fabio Capello ricorda così all’Adnkronos Sandro Mazzola scomparso all’età di 83 anni. ” 

“Personalmente mi resta il ricordo di una persona di grandi valori, come ce ne sono state poche -aggiunge Capello- e con la quale ho condiviso una parte importantissima della mia vita. Mi mancherà”.  

“E’ stato il mio idolo da ragazzino, lo guardavo in tv e sognavo un giorno di vestire anch’io la maglia nerazzurra. In più fu lui a volermi all’Inter quando era dirigente. Venne a seguirmi più volte quando giocavo a Brescia e con lui firmai il mio primo contratto con il club della mia vita. Gli devo tanto”, le parole di Alessandro Altobelli nel ricordare all’Adnkronos, Sandro Mazzola.  

“E’ stato uno dei simboli della grande Inter forse il più grande -aggiunge Altobelli-. Era un giocatore straordinario, un centrocampista che segnava come un attaccante. Un calciatore completo come pochissimi altri. Alle doti tecniche aggiungeva quelle umane che erano forse ancora più grandi”.  

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