Caos rifiuti a Latina, RIDA Ambiente: “I cittadini meritano verità, non polemiche”

Non ci sta RIDA Ambiente e risponde con fermezza alle accuse arrivate nelle ultime ore sulla situazione rifiuti a Latina. L’azienda interviene con un comunicato duro nei toni ma calibrato nei contenuti, respingendo ogni tentativo di attribuirle responsabilità che, secondo quanto evidenziato, apparterrebbero invece alla gestione organizzativa interna della società pubblica ABC.

“La situazione della città non nasce nelle ultime 24 ore e non può essere attribuita alla chiusura festiva di un impianto che, nel pieno rispetto delle norme, garantisce ai propri lavoratori una giornata settimanale di riposo”, sottolinea RIDA Ambiente.

Al centro della replica ci sono soprattutto i numeri. “Sul territorio comunale si registrano circa 5.000 tonnellate di rifiuti abbandonati, pari a circa 50 volte il quantitativo raccolto in una singola giornata. Attribuire una simile emergenza a RIDA Ambiente non è solo scorretto: è un tentativo evidente di sviare l’attenzione e prendere in giro i cittadini”.

L’azienda evidenzia come ABC disponga “di mezzi, personale, strutture e circa 300 dipendenti”, elementi che — secondo RIDA — sarebbero più che sufficienti per affrontare anche situazioni complesse, purché accompagnate “da una direzione efficace e da una programmazione seria”.

Parole che fotografano una situazione definita ormai fuori controllo, con “cassonetti colmi, strade invase dai rifiuti e un evidente caos operativo” che, viene ribadito, non può essere scaricato su soggetti terzi “che operano nel pieno rispetto delle autorizzazioni e delle regole”.

Nel comunicato si richiama anche il profilo sanitario e amministrativo dell’emergenza. “I rifiuti abbandonati non rappresentano soltanto un problema di decoro urbano, ma un rischio concreto sotto il profilo igienico-sanitario per la cittadinanza e una criticità amministrativa per la città di Latina”.

RIDA Ambiente conferma comunque “la piena disponibilità istituzionale” e si dice pronta a collaborare con l’amministrazione comunale per chiarire ogni aspetto della vicenda. Allo stesso tempo, però, mette in chiaro che “eventuali dichiarazioni lesive della propria immagine e reputazione saranno tutelate nelle sedi competenti”.

La chiusura del comunicato è una stoccata politica e gestionale molto netta: “Prima di cercare colpe all’esterno, è doveroso spiegare ai cittadini come sia possibile che una società pubblica, dotata di centinaia di dipendenti e mezzi, non riesca a garantire un servizio essenziale in una città capoluogo”.

Per RIDA Ambiente, insomma, la questione non può essere ridotta a una polemica su un giorno di fermo impianto. “La gestione dei rifiuti è una materia seria. I cittadini meritano trasparenza, responsabilità e soluzioni concrete, non giustificazioni”.