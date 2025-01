Caos Grande Fratello dopo l’addio di Jessica Morlacchi: i commenti del pubblico

Grande Fratello, ancora polemiche dopo quanto successo con Helena Prestes e la decisione di Jessica Morlacchi: i commenti del pubblico sembrano essere molto chiari.

Saranno giorni veramente infuocati quelli nella casa del Grande Fratello, dove gli animi sono ancor più caldi dopo quanto successo durante le festività natalizie. Nell’ultima diretta, Alfonso Signorini non ha potuto fare a meno di analizzare gli spiacevoli eventi che hanno viste coinvolte Jessica Morlacchi, Helena Prestes e Ilaria Galassi, di cui si è a lungo discusso in studio.

A conti fatti, però, la produzione del reality show ha deciso di punire le tre concorrenti mandandole direttamente al televoto, senza procedere quindi con delle squalifiche; una scelta che ha fatto infuriare Jessica Morlacchi, delusa dall’essere stata messa sullo stesso piano di Helena Prestes dopo il lancio del bollitore.

“Questa è televisione, e per questo io ne ho fatta poca” sarebbe stata la frase con la quale la cantante ha scelto di abbandonare il Grande Fratello anticipando l’esito del televoto, per un’uscita che ha fatto decisamente discutere. Immediata la reazione del web, subito pronto a commentare quanto successo in diretta.

Grande Fratello, l’abbandono di Jessica Morlacchi fa discutere il web: il commento dei telespettatori

Sebbene, nei giorni scorsi, in molti sul web abbiano espresso solidarietà a Helena Prestes, dopo l’ultima diretta del Grande Fratello molti utenti non hanno mancato di esprimere solidarietà a Jessica Morlacchi, che continuerà di sicuro a rimanere al centro della scena.

A poche ore dalla diretta, in poco tempo sono diventati virali hashtag come #vergognagf, così come tanti commenti a sostegno della Morlacchi; quello che si critica è il mettere sullo stesso piano comportamenti verbali ingiusti e aggressioni fisiche. “Mettere sullo stesso piano comportamenti verbali sbagliati e aggressioni fisiche è ingiusto” scrive un utente su X, riprendendo di fatto il ragionamento per il quale la Morlacchi ha lasciato il programma.

Inoltre, stando a quanto riportato da esperti di gossip e tv come Deianira Marzano e Amedeo Venza, alcune segnalazioni da parte del pubblico presente in studio avrebbero rivelato un particolare retroscena: dopo l’uscita dalla casa, la Morlacchi si sarebbe rifiutata di entrare in studio, preferendo tornare immediatamente alla sua dimora in attesa di capire come muoversi successivamente. Da qui alle prossime puntate, la cantante continuerà di sicuro ad essere oggetto di discussione per il programma.