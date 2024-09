CANDIDATURA GIACOMO TRAMATI PRESIDENTE CR LAZIO LND – FIGC “ATTIVATI INTERVENTI A GARANZIA DELLA REGOLARITÀ DELL’ITER ELETTIVO”

In seguito alla non ammissione della candidatura di Giacomo Tramati come Presidente del Comitato Regionale Lazio della Lega Nazionale Dilettanti Federazione Italiana Gioco Calcio, il nostro comitato, desidera informare tutte le parti coinvolte che a seguito della nostra formale richiesta delle motivazioni oggetto di non ammissione pervenute successivamente alla pubblicazione del comunicato ufficiale ,risulta siano emerse presunte irregolarità nell’iter elettivo.

A tal riguardo confrontandoci sul territorio con alcune società coinvolte nelle varie dinamiche relative alla sottoscrizione delle deleghe abbiamo raccolto testimonianze verbali e soprattutto scritte,che sembrano confermare tali irregolarità.

Pertanto sono stati prontamente attivati dopo un attento confronto con i legali, tutti gli interventi necessari in coordinamento con le autorità competenti, al fine di predisporre atti e misure preventive per assicurare il rispetto delle regole nei modi e nei tempi opportuni, con il solo ed esclusivo obiettivo di tutelare la trasparenza e la correttezza del processo elettorale.

Riteniamo fondamentale, in questo delicato momento, di difendere il diritto delle società sportive TUTTE ,Nessuna ESCLUSA ,partecipando ad un’assemblea elettiva che possa svolgersi nella massima legalità e nel pieno rispetto delle normative vigenti.

La nostra priorità resta quella di garantire il regolare funzionamento delle attività, a prescindere dai risultati che giungeranno.

Salvaguardare il lavoro prezioso delle associazioni e società sportive dilettantistiche, che rappresentano il cuore pulsante del calcio regionale. Un impegno questo, imprescindibile per il futuro del calcio regionale.

Auspichiamo che le istituzioni come il Ministero dello Sport, il Coni e la Federazione Italiana Giuoco Calcio e i loro rappresentanti possano intervenire immediatamente a tutela di tutte le società e associazioni sportive dilettantistiche coinvolgendo la Corte Federale d’Appello al fine di ricevere prima della data dell’Assemblea Elettiva un responso sul ricorso presentato e a valutare concretamente l’ipotesi di un rinvio del voto che garantirebbe un confronto aperto e democratico a tutte le parti coinvolte.

Comitato Giacomo Tramati Presidente

