Cancro al seno: un’epidemia in crescita e l’urgenza della prevenzione

Cancro al seno, l’età delle donne più colpite e perché è fondamentale il controllo

Oggi più che mai, il cancro al seno è una delle malattie più comuni e temute al mondo. Negli ultimi decenni, il numero di donne che si trovano ad affrontare questa diagnosi è aumentato in modo significativo, e le previsioni per i prossimi anni non sono confortanti.

Secondo un recente studio dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), entro il 2050, i casi di cancro al seno potrebbero crescere del 38%, con un drammatico aumento del 68% delle morti associate a questa malattia. Se consideriamo che a una donna su 20 verrà diagnosticato un cancro al seno nella vita e che 1 su 70 perderà la vita a causa di esso, la situazione risulta davvero allarmante.

I numeri parlano chiaro: 53.686 nuovi casi sono stati diagnosticati in Italia nel 2024, mentre su scala globale, più di 2,3 milioni di persone ogni anno sono colpite dal cancro al seno, con circa 670.000 decessi. Ma non tutti i paesi sono ugualmente colpiti da questa malattia.

Cancro al seno, in quali Paesi il tasso di mortalità è più alto

I tassi di mortalità sono significativamente più alti nei paesi in via di sviluppo, dove l’accesso a diagnosi e trattamenti tempestivi è limitato, mentre i paesi sviluppati registrano tassi di mortalità inferiori grazie a diagnosi precoci e trattamenti più avanzati.

A differenza di altre malattie, il cancro al seno non fa distinzione di età. Sebbene la maggior parte delle diagnosi e dei decessi si verifichi in donne di età superiore ai 50 anni, un numero crescente di giovani, anche sotto i 40, si trova a dover affrontare questa terribile malattia.

Il cambiamento degli stili di vita nei paesi sviluppati, con una maggiore assunzione di alcol e livelli più bassi di attività fisica, è sicuramente un fattore che contribuisce a questo aumento. In questo scenario, una delle chiavi per combattere il cancro al seno è la prevenzione.

Perché sono importanti i controlli

Le donne devono essere consapevoli dell’importanza di sottoporsi a controlli regolari, come l’autopalpazione del seno, che può rivelarsi fondamentale nel rilevare precocemente eventuali cambiamenti. Inoltre, l’attività di screening a partire dai 50 anni, con mammografie biennali, è un passo fondamentale per individuare il tumore nelle sue fasi iniziali, quando le possibilità di trattamento sono più efficaci.

Un altro aspetto cruciale è la conoscenza delle mutazioni genetiche come quelle dei geni BRCA1 e BRCA2, che aumentano significativamente il rischio di sviluppare il cancro al seno. Chi ha una storia familiare di tumori al seno dovrebbe considerare un test genetico per valutare il rischio e attuare eventualmente misure preventive, come programmi di sorveglianza intensiva o interventi chirurgici profilattici.

In effetti, i miglioramenti nella diagnosi e nel trattamento del cancro al seno hanno già ridotto i decessi, ma per fermare davvero l’aumento dei casi e dei decessi sarà necessario fare di più. Un cambiamento negli stili di vita, con meno alcol, più attività fisica, e un peso corporeo controllato, potrebbe ridurre i nuovi casi del 2,5% ogni anno, e abbattere quasi a metà il numero di decessi entro il 2050.

Questa battaglia non può essere vinta senza un impegno costante in prevenzione, diagnosi precoce e trattamenti adeguati. La speranza è che la crescente consapevolezza e gli investimenti nella salute possano invertire la rotta e proteggere le future generazioni di donne. Quindi, mentre l’aumento dei casi di cancro al seno è una realtà preoccupante, c’è ancora spazio per fare la differenza, con il giusto mix di prevenzione e diagnosi precoce.