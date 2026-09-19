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Camera, giovedì la presentazione del libro su Bossi con Fontana, Salvini e Giorgetti

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla19 Settembre 2026
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(Adnkronos) – Giovedì 24 settembre, alle ore 17, nella Sala della Regina di Montecitorio si svolge la presentazione del volume “Umberto Bossi – Discorsi politici e parlamentari”. Introduce il Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, promotore dell’iniziativa. Intervengono: Giancarlo Giorgetti, Pier Ferdinando Casini, Gianfranco Fini e Giulio Tremonti. Modera Bruno Vespa. Conclusioni di Matteo Salvini. 

 

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