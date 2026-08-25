Caldo killer in Europa, almeno 35mila morti per le quattro ondate di calore: i dati

(Adnkronos) –

Almeno 35.000 morti in più rispetto a quanto accade normalmente durante le quattro ondate di calore che quest’estate hanno battuto dei record in Europa. Questo quanto sottolineato dai dati riportati dal ‘Guardian’.

La mortalità in eccesso è stata registrata in tre dei maggiori Paesi dell’Ue (in Germania, Francia e Spagna)

e ha già superato complessivamente le 25.000 vittime, secondo i dati nazionali provvisori. Gli esperti affermano che il bilancio è destinato ad aumentare significativamente una volta consolidati i dati di agosto.

Il bilancio più pesante si registra in Germania, che alla fine della scorsa settimana ha stimato in 14.000 i morti legati al caldo nel periodo compreso tra il 6 aprile e il 9 agosto. L’Istituto Robert Koch (Rki), l’agenzia tedesca di sanità pubblica, ha stimato che 9.600 persone siano morte nella sola settimana dal 22 al 28 giugno. I dati dell’Istituto sanitario Carlos III, attraverso il sistema di monitoraggio della mortalità, indicano che 4.947 morti in Spagna possono essere attribuiti al caldo tra maggio e questa settimana. Il 2026 diventa così l’anno peggiore mai registrato in Spagna per le morti legate alle alte temperature, superando le 4.520 vittime registrate nel 2022.

In Francia, l’agenzia sanitaria nazionale francese ha comunicato la scorsa settimana che i decessi in eccesso tra la fine di maggio e il 22 luglio ammontavano a 7.300.

Tra gli altri Paesi europei che hanno già comunicato dati sulla mortalità in eccesso figura il Regno Unito. L’agenzia britannica per la sicurezza sanitaria ha dichiarato a luglio che, secondo i propri modelli, le ondate di calore di maggio e giugno avrebbero provocato 2.877 decessi associati al caldo in Inghilterra. Il Belgio ha dichiarato che i dati preliminari mostrano un aumento del 39% della mortalità tra il 18 e il 29 giugno, pari a 1.222 decessi aggiuntivi, mentre i Paesi Bassi hanno riferito che almeno 900 persone in più del normale sono morte tra il 22 giugno e il 5 luglio.

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