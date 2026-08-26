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Caldo estremo, ecco la nuova ondata: oggi due città in allerta rossa, domani saranno 9

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Una nuova ondata di calore estremo colpisce l’Italia, soffocando il Centro-Sud. Se oggi, giovedì 27 agosto, sono due le città in allerta massima per afa, domani i capoluoghi con bollino rosso saliranno a nove. E’ questo quanto fotografa il bollettino del ministero della Salute, che monitora 27 capoluoghi di provincia. 

 

Per la giornata di oggi, la massima allerta (la numero 3, la più elevata che prevede rischi anche per la popolazione non fragile) con bollino rosso riguarda quindi due capoluoghi: si tratta di Campobasso e Palermo. Allerta arancione, invece, in ben 11 città: Ancona, Bari, Cagliari, Catania, Firenze, Latina, Messina, Perugia, Reggio Calabria, Rieti e Roma. Bollino giallo quindi a Bologna, Bolzano, Brescia, Civitavecchia, Frosinone, Napoli, Pescara, Verona e Viterbo. Restano in verde Genova, Milano, Torino, Trieste e Venezia. 

 

Ma il caldo guadagnerà terreno soprattutto domani, venerdì 28 agosto, quando le città in allerta rossa saranno ben 9 sulle 27 monitorate. Si tratta di Bari, Cagliari, Campobasso, Catania, Latina, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma.  

Bollino arancione per Ancona, Bologna, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Perugia, Pescara, Rieti, Viterbo. In giallo saranno invece Bolzano, Brescia, Genova, Napoli, Venezia, Verona. Dall’ondata di calore saranno quindi escluse, con bollino verde, solo Torino, Trieste e Milano. 

 

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