Caldo estremo e notti super tropicali, fiammata sull’Italia: le previsioni meteo

(Adnkronos) – Caldo estremo e notti ‘super tropicali’. Fiammata sull’Italia con la seconda ondata di calore e temperature di portata eccezionale sull’Italia. A causarle, un’imponente massa d’aria subtropicale in risalita dall’Algeria, che si è espansa verso nord arrivando incredibilmente a lambire la Danimarca: si tratta dell’Anticiclone Africano “Cerberus”. Sono queste le previsioni meteo degli esperti per la giornata di oggi, sabato 20 giugno, e per i giorni a venire.

Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media de iLMeteo.it, individua due fattori principali che rendono questa ondata subtropicale motivo di forte apprensione.

Il primo elemento di criticità è dettato dal calendario. Il caldo sarà esasperato dalla massima durata del giorno: domenica 21 giugno, in concomitanza con il Solstizio, il soleggiamento raggiungerà il suo apice con 15 ore e 41 minuti di luce a Milano e 15 ore e 13 minuti a Roma. Questo si tradurrà in un prolungato accumulo di calore diurno e in notti estremamente brevi, che non concederanno al nostro organismo il tempo fisiologico per recuperare le energie “bruciate” durante la giornata.

Il secondo motivo di allarme è l’eccezionale persistenza di questa figura atmosferica. Se normalmente una fiammata africana si esaurisce nell’arco di 6-8 giorni, l’opprimente cupola di Cerberus rischia di stazionare sul bacino del Mediterraneo per ben due settimane, prolungando il disagio fino all’inizio di luglio.

Le proiezioni termiche delineano una vera e propria mappa del calore. Nelle ore centrali i termometri schizzeranno fino a toccare punte estreme di 38-39°C in città come Benevento, Bologna, Cremona, Firenze, Grosseto, Mantova, Modena, Parma, Prato, Reggio Emilia e Terni. Anche Milano non sarà risparmiata, raggiungendo i 37°C proprio nel giorno del Solstizio.

Ma la vera sofferenza si registrerà al calar del sole. Entreremo nel logorante regime delle notti “super tropicali”, caratterizzate da temperature minime che non riusciranno a scendere sotto la soglia critica dei 25°C. La zona dove si dormirà peggio in assoluto sarà la Pianura Padana: si prevedono minime notturne eccezionali di 27°C a Milano, 26°C a Cremona, Mantova, Monza e Verona, e 25°C a Bologna.

Analizzando la sinottica europea per i prossimi dieci giorni, il quadro appare del tutto bloccato. Una vasta e inossidabile alta pressione nordafricana ingloberà l’intero scacchiere centro-meridionale, estendendosi dall’Algeria fino a Spagna, Francia, Inghilterra e Danimarca. A godere di un clima più fresco e in linea con le medie resteranno solamente Norvegia, Svezia, Finlandia, Russia e Ucraina.

Quando potremo sperare in un vero cambiamento? Per vedere sgretolarsi la fortezza anticiclonica di Cerberus, i modelli matematici iniziano a ipotizzare, a lunghissima scadenza e come possibilità ancora tutta da confermare, la discesa di un profondo ciclone dall’Irlanda. Questo provvidenziale ribaltone atmosferico avrebbe il merito di spazzare via la calma piatta e bollente, ma per sperare nel suo arrivo bisognerà stringere i denti almeno fino ai primi di luglio.

Sabato 20. Al Nord: sole e caldo, ma con qualche temporale sulle Alpi. Al Centro: soleggiato, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo.

Domenica 21. Al Nord: sole e caldo, temporali di calore in montagna. Al Centro: sole, caldo, qualche temporale sui rilievi. Al Sud: sole, caldo in aumento.

Lunedì 22. Al Nord: sole e caldo, temporali in montagna. Al Centro: sole, caldo in ulteriore aumento. Al Sud: sole, caldo in ulteriore aumento.

Tendenza: alta pressione subtropicale Cerberus ad oltranza con massime fino a 39-40°C e notti super tropicali; forte disagio fisiologico per il caldo e l’umidità.

—

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)