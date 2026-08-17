Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Caldo estremo, è ancora tregua. Da domani torna allerta arancione in due città

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) –
Ancora tregua dalle ondate di caldo estremo sull’Italia. Dopo la giornata di ieri, anche per oggi martedì 18 agosto è prevista una prevalenza di bollini verdi sulle 27 città monitorate dal bollettino sulle ondate di calore del ministero della Salute. La ‘rinfrescata’ però si interromperà già domani, quando il bollino arancione (livello 2 di allerta “condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolare nei sottogruppi di popolazione più suscettibili”) tornerà a soffocare due città.  

 

Intanto, oggi 18 agosto, sono 20 su 27 i bollini verdi. In giallo solo Ancona, Bari, Frosinone, Genova, Latina, Rieti e Roma.  

Ma la situazione cambierà già domani, mercoledì 19 agosto, quando due città passeranno in allerta arancione. Si tratta di Roma e Rieti. I bollini gialli saliranno invece a 16: Ancona, Bari, Bologna, Bolzano, Brescia, Campobasso, Firenze, Frosinone, Genova, Latina, Palermo, Perugia, Pescara, Venezia, Verona e Viterbo. In verde resteranno quindi solo Cagliari, Catania, Civitavecchia, Messina Milano Napoli Reggio Calabria Torino e Trieste. 

  

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla18 Agosto 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Netanyahu sente Biden. Poi la nota: “Stato palestinese? Non accettiamo diktat”

16 Febbraio 2024

Sanremo 2024, sul palco Giorgia, Ramazzotti e Cinquetti con tre brani storici del Festival

15 Gennaio 2024

Montecarlo, oggi semifinale Alcaraz-Vacherot – Il match in diretta

11 Aprile 2026

Serie A, oggi Juve-Bologna – La partita in diretta

19 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno