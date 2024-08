Cagliari-Roma 0-0, i giallorossi deludono: Dybala in campo solo nel finale di match

Correlati

Delusione in casa Roma per la prima di campionato. In trasferta alla Unipol Domus di Cagliari, i giallorossi non vincono e conquistano solo un punto in classifica. Dopo una settimana piena di polemiche dovute all’imminente trasferimento del campione argentino Paulo Dybala all’Al Qadsiah in Arabia Saudita, mister Daniele De Rossi decide di tenerlo in panchina per gran parte della partita, facendolo entrare in campo soltanto al 69esimo minuto. Una scelta “tecnica” che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, ma che lascia immaginare un futuro sempre più lontano dalla Capitale per la “Joya”. Dopo un primo tempo con poche emozioni e pochissimi tiri in porta per entrambe le squadre, la gara si accende nella ripresa, proprio con l’ingresso di Dybala al 69′, al posto di uno spento Zalewski. In campo per venti minuti abbondanti, il campione argentino, prova in tutti i modi a sbloccare la partita attraverso passaggi filtranti e giocate per Dovbyk, ma quest’ultimo viene fermato dalla traversa. Il Cagliari reagisce e colpisce una clamorosa traversa nel finale con Marin, il punteggio non si sblocca e il match finisce 0-0. “Abbiamo fatto fatica nel primo tempo – ha commentanto il mister giallorosso De Rossi su Dazn –Ho visto cose migliori nel secondo tempo”. Provocato dalla telecamere di Dazn sull’eventuale addio dalla Capitale di Dybala ha risposto: “Ho parlato già abbastanza di questo. A settembre parleremo di mercato.. Se qualcuno andasse via, ma riuscissimo a sostituirlo anche in altre posizioni del campo funzionali ci lavoreremo”.Scuffet ; Zappa, Wieteska, Luperto; Azzi , Deiola, Prati (26′ st Adopo), Marin, Augello; Luvumbo (26′ st Pavoletti), Piccoli (40′ st Lapadula). A disp.: Sherri, Obert, Iliev, Palomino, Hatzidiakos, Di Pardo, Makombou, Lapadula, Kingstone, Pereiro, Felici. All.: Nicola.: Svilar; Celik, Mancini, Ndicka, Angelino; Le Fèe (16′ st Baldanzi), Cristante, Pellegrini; Soulé (45′ st El Shaarawy), Dovbyk (45′ st Abraham ), Zalewski (24′ st Dybala). A disp.: Ryan, Marin, Smalling, Dahl, Sangaré, Bove, Pisilli, Shomurodov, Joao Costa. All.: De Rossi.