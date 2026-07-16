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Buttafuoco: “Il mio programma non tornerà su Radio1, mi è stato comunicato un mese fa”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla16 Luglio 2026
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(Adnkronos) – “Leggo nei giornali di oggi che viene dato in forse nella prossima stagione Rai il mio ‘Lupus in fabula’, la trasmissione del mattino di RaiRadio1 da Palazzo Labia, Venezia. Vorrei chiarire che non ci sarà, mi è stato comunicato un mese fa dal direttore. Sabbenedica”. Lo dichiara, in una nota, lo scrittore Pietrangelo Buttafuoco, presidente della Biennale di Venezia. 

Secondo indiscrezioni giornalistiche riportate dalla stampa, il programma (in onda dal lunedì al venerdì per dieci minuti, dalle ore 6.50 alle 7, e attualmente in onda con delle repliche) non risulta tra quelli già incardinati nella bozza del palinsesto a cui sta lavorando il direttore del Giornale Radio Rai e di Rai Radio 1, Nicola Rao. 

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