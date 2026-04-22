Bancali usati e nuovi
Italia

Buono (Cassa geometri): “Utile di 153 milioni nel 2025 e aumento assegno pensionistico”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto

(Adnkronos) – “Questo ottimo risultato di bilancio consuntivo – ha aggiunto Buono – va a rafforzare la sostenibilità nel lungo periodo, dimostrata anche tramite bilancio attuariale. Una sostenibilità dell’ente di 50 anni. Ai 153 milioni di utili vanno poi aggiunti altri 117 milioni che sarebbero stati il risultato di gestione, ma che sono stati accantonati come fondo di svalutazione”. 

lavoro

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla22 Aprile 2026
Meno di un minuto
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

M5S Lazio, grande partecipazione all’evento di presentazione dei candidati nei collegi del Lazio

6 Settembre 2022

Successo per l’omaggio alla memoria di Mario Benedetti

1 Giugno 2019

Riceviamo e pubblichiamo: Stato di emergenza a Sandalo di Ponente: “Continuiamo a vivere nel terrore”

2 Dicembre 2019
vittime del dovere

Regione Lazio: conferenza stampa “Terapia e cura del Mesotelioma, tutele previdenziali e risarcimento danni”. Presentate le linee guida ONA. Molte le testimonianze di familiari e vittime dell’amianto.

9 Settembre 2017
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno