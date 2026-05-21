Bancali usati e nuovi
Ultim'ora

Bullismo, campionessa olimpica Quintavalle: “Sport offre una crescita mentale”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A parlare della sua esperienza alla Maratona del Bullismo organizzata dall’Osservatorio Nazionale sul bullismo e sul disagio giovanile al palazzo dell’Informazione dell’Adnkronos è stata Giulia Quintavalle, campionessa olimpica di Judo a Pechino nel 2008. “Sono una mamma con un bambino adolescente quindi anche per me è importante avere spunti con figure professionali in questi ambiti”, ha detto, ricordando l’importanza di raccontare nelle scuole il valore dello sport. “Offre una crescita mentale che forma il carattere. Ci aiuta a socializzare e a comprendere il valore del rispetto verso gli altri”, ha aggiunto la campionessa olimpica, che nel mostrare alla platea la sua medaglia d’oro ha ringraziato Luca Massaccesi, presidente dell’Osservatorio. “Lo ringrazio per avermi fatto portare oggi questa medaglia che ha un valore importantissimo”, ha concluso. 

cronaca

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Tag
Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla21 Maggio 2026
1 minuto di lettura
Pallexnet Roller e Pallet
Fabrizio Gerolla

Fabrizio Gerolla

Articoli correlati

Ilaria Salis, il papà: “Trattamento non da essere umano, torturata per 35 giorni”

29 Gennaio 2024

Cyber warfare e offensive security, Deas prima in Italia alla Hack The Box 2026 e tra i migliori team mondiali

20 Maggio 2026
Alitalia

Alitalia e amianto: in arrivo una nuova condanna per INPS

23 Settembre 2019

Tregua Iran e stretto Hormuz aperto, Iata chiarisce: “Mesi per normalizzare forniture per aerei”

8 Aprile 2026
Pulsante per tornare all'inizio
Notizie anzio, nettuno