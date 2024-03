Btp Valore, record per terza emissione: raccolti oltre 18 miliardi

(Adnkronos) – E' record per i Btp valore: la terza emissione si è conclusa con una raccolta di 18,3 miliardi di euro. Lo comunica il ministero dell'Economia, confermando i tassi al 3,25% per il 1°, 2° e 3° anno e al 4% per il 4°, 5° e 6° anno. ''Si tratta del risultato più elevato di sempre in termini di valore sottoscritto, ma anche per numero di contratti registrati (656.369), in un singolo collocamento di titoli di Stato per i piccoli risparmiatori (retail), a cui è esclusivamente destinato il btp valore'', spiega il Mef. L’importo emesso ''coincide con il controvalore complessivo dei contratti di acquisto validamente conclusi alla pari sul Mot (il Mercato telematico delle obbligazioni e titoli di Stato di Borsa italiana) nelle cinque giornate di collocamento, attraverso le due banche dealer Intesa Sanpaolo e Unicredit e il supporto delle due banche co-dealer Banca Akros e Banca Monte dei Paschi di Siena'', si legge nella nota del dicastero. Il titolo ha data di godimento 5 marzo 2024 e scadenza 5 marzo 2030. Ai sottoscrittori che manterranno il btp valore per tutta la durata dei 6 anni verrà garantito anche un premio finale extra dello 0,7%. —economiawebinfo@adnkronos.com (Web Info)