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Bruno Mascarenhas a ‘We Can Blu It! 2026’: “Avviciniamo le persone a sostenibilità e ambiente”

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla27 Settembre 2026
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(Adnkronos) – “Lo sport è un mezzo fondamentale per veicolare messaggi riguardanti la sostenibilità e l’ambiente. Gli atleti di sport che si praticano all’aperto sono i primi testimoni di quello che succede nel nostro mondo, quindi, avvicinare le persone al canottaggio permette di essere ad essere più vicini all’ambiente e alla sostenibilità”. Così il campione olimpico di canottaggio ad Atene 2004, Bruno Mascarenhas, nel corso dell’ultima giornata dell’evento ‘We Can Blu It’ che si è tenuto a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. 

“Io sono positivo riguardo a tutto questo, infatti oggi faccio fatica a trovare la plastica nel Tevere”, ha continuato Mascarenhas. Poi la medaglia di bronzo al canottaggio alle Olimpiadi di Atene 2004 ha rimarcato che l’Almaviva Blu Race è “una gara promozionale che ha dato un segnale ed ha messo un mattoncino importante su una manifestazione a cui pochi credevano – concludendo poi con un auspicio – Io spero, ma credo sicuramente, che il prossimo anno qui durerà di più perché sarà pieno e pieno di gente”. 

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