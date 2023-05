Browser games: cosa sono, come funzionano e quali categorie possiamo trovare online?

Da quando il web è entrato di petto nella nostra quotidianità, diventando una parte cruciale dell’intrattenimento, i giochi online hanno conquistato il cuore di milioni di persone in tutto il mondo. In particolare, i browser games possono essere considerati come uno dei passatempi preferiti, per via delle loro caratteristiche uniche. Ma cos’è esattamente un browser game e come funziona? In questo articolo, daremo una risposta ad ogni interrogativo, scoprendo anche quali sono le categorie più gettonate in assoluto.

Cosa sono i browser games?

I browser games sono videogames giocabili direttamente all’interno di un browser web, senza la necessità di scaricare o installare un software o un client. Si tratta di giochi facilmente accessibili e nella maggior parte dei casi gratuiti, che consentono di approcciare un’esperienza di gioco veloce, semplice e divertente. I giochi da browser, fra le altre cose, possono basarsi su diverse tecnologie, come nel caso di Flash, Java o HTML5, e possono mettere in campo livelli di difficoltà molto diversi. Come detto, poi, possiamo trovare una valanga di generi e di categorie nel vasto mondo dei giochi da browser.

Quali sono le categorie più apprezzate?

Esistono numerosi esempi di browser games, dalla strategia alla simulazione, passando per i giochi di ruolo e i puzzle. Qui di seguito, scopriremo insieme alcune delle nicchie più apprezzate dai players italiani.

Giochi di strategia: l’obiettivo è pianificare e gestire le risorse a disposizione per espandere il proprio territorio, o per raggiungere determinati obiettivi. Alcuni esempi molto gettonati sono Travian e Forge of Empires.

Casinò online: la categoria dei giochi da casinò riesce a simulare i classici passatempi di gambling, convertendoli in digitale. Basti ad esempio pensare ad alcuni must come le slot machines, la roulette, il blackjack e altri giochi di carte come il poker e il baccarat.

Giochi di ruolo (RPG): I browser games rientranti nella categoria GDR o RPG permettono ai giocatori di impersonare un avatar e di vivere avventure in mondi fantastici. Esistono tantissimi giochi di ruolo accessibili da browser, come ad esempio Drakensang Online.

Puzzle e giochi di abilità: si tratta di giochi sviluppati per mettere alla prova la logica e la destrezza mentale dei giocatori. Alcuni esempi piuttosto noti includono Sudoku e 2048.

Giochi di simulazione: in questi browser games, come spiega il loro stesso nome, i player possono gestire la vita di un personaggio, di una città, di una fattoria o addirittura di un pianeta. Tra i più famosi troviamo OGame, insieme a Rise of Cultures.

Come funzionano i videogiochi da browser?

I videogiochi da browser funzionano attraverso la connessione a Internet e il browser stesso. Quando un utente visita un sito web che ne ospita uno, il gioco viene caricato direttamente nel navigatore web, permettendo all’utente di iniziare a divertirsi quasi istantaneamente. In sintesi, si ha la possibilità di giocare senza scaricare nessun programma specifico, dunque senza occupare spazio sul proprio hard disk e senza correre il rischio di infettare il dispositivo con malware e virus. I vantaggi, quindi, sono notevoli.