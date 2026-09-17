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Brisbane 2032, ok al fiume dei coccodrilli: gare di canottaggio si faranno sul Fitzroy

Fabrizio Gerolla Fabrizio Gerolla17 Settembre 2026
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(Adnkronos) –
Nemmeno la minaccia dei coccodrilli né lo storico rischio idrogeologico sono bastati a fermare il progetto.
Le competizioni olimpiche e paralimpiche di canottaggio e canoa velocità per i Giochi di Brisbane 2032 si disputeranno ufficialmente lungo il fiume Fitzroy. L’annuncio è arrivato direttamente dal premier del Queensland, David Crisafulli, dopo l’approvazione formale accordata dal Comitato Olimpico Internazionale e da World Rowing. 

La decisione di puntare su Rockhampton — centro situato circa 600 chilometri a nord della capitale statale, e non nella regione meridionale della Gold Coast — ha superato una lunga scia di scetticismo. A preoccupare atleti e addetti ai lavori erano soprattutto la presenza stanziale dei coccodrilli di mare e l’imprevedibilità del corso d’acqua, già teatro di violente piene nel 2023 e della catastrofica inondazione del 2011, che causò 38 vittime. 

Le perplessità, formalizzate da diverse rappresentanze nazionali (tra cui Regno Unito e Germania) durante l’ultimo vertice della federazione mondiale, non hanno però scalfito i piani del comitato organizzatore. È stata respinta anche la petizione sottoscritta da 542 atleti — compreso il pluricampione olimpico Drew Ginn — che sollecitavano la costruzione di un impianto alternativo nel sud-est del Paese. 

Crisafulli ha risposto alle obiezioni bollando le proteste come un’ingerenza delle “élite” ai danni del territorio locale, rivendicando la bontà tecnica del bacino: un tratto rettilineo di 2,7 chilometri capace di garantire abbondantemente i 2.000 metri standard richiesti dalle norme internazionali. Un’impostazione avallata infine anche dal presidente di World Rowing, Jean-Christophe Rolland, che ha confermato il semaforo verde attraverso una nota ufficiale. 

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