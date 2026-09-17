A Milano dal 6 all’8 ottobre torna il salone della Csr e dell’innovazione sociale

(Adnkronos) – Torna a Milano, dal 6 all’8 ottobre, Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale. Andare oltre è il tema dell’edizione 2026: un invito a cambiare prospettiva, superare le apparenze, valorizzare il confronto e contribuire, ciascuno con il proprio ruolo, alla soluzione dei problemi e al cambiamento. Gli eventi si svolgeranno in contemporanea in quattro “piazze” e in tre aule seminari all’Università Bocconi di Milano, in via Roentgen 1 (edificio Grafton). Sei le aree tematiche previste per il 2026: Vivere la comunità, Gestire le organizzazioni, Ridisegnare le relazioni, Rigenerare il pianeta, Ripensare la finanza, Rinnovare il mondo dello sport. Per partecipare al Salone della Csr e dell’innovazione sociale è necessario iscriversi sul sito del Salone, la partecipazione agli eventi è gratuita

Per la prima volta il Salone dedica un percorso tematico allo sport. Rinnovare il mondo dello sport sarà uno spazio di confronto sullo sport come motore di inclusione, valore sociale e impatto positivo. Giusy Versace, atleta paralimpica e figura simbolo di resilienza e partecipazione, prenderà parte all’evento di apertura del Salone, il 6 ottobre alle 9:30, per sottolineare il ruolo dello sport nel generare cambiamento dentro e fuori dal campo. Per tutta la durata del Salone, l’installazione “Vox Pop IA” darà voce ai visitatori attraverso brevi video e parole chiave sui temi della sostenibilità. Grazie all’intelligenza artificiale, i contributi saranno restituiti in tempo reale in un racconto corale e partecipato del Salone.

L’installazione artistica che ogni anno accoglie i visitatori all’ingresso del Salone, quest’anno sarà affidata al collettivo milanese Orticanoodles. Un gruppo di artisti realizzerà in diretta un’opera intitolata Look Beyond ispirata al tema di questa edizione. L’opera, divisa in pannelli, sarà poi donata ad alcune scuole milanesi. Il 6 ottobre alle 15 verranno comunicati i vincitori della quinta edizione del Premio Impatto, promosso dal Salone. I partecipanti iscritti per l’anno 2026 sono 107: 61 nel settore profit, 40 nel terzo settore e 6 nella Pubblica Amministrazione.

Dopo il successo del 2025, tornano al Salone i Caffè con l’esperto, in programma ogni giorno dalle 13.30 alle 14. Francesco Perrini, Associate Dean for Sustainability di Sda Bocconi School of Management; Chiara Mio, professore ordinario presso la Venice School of Management dell’Università Ca’ Foscari di Venezia; Matteo Pedrini, professore ordinario di Corporate Strategy presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, risponderanno alle domande del pubblico su specifici temi. Nelle tre giornate del Salone saranno attive le sessioni di orientamento del progetto Meet the CSR Leaders: 30 minuti di colloquio individuale con gli esperti presenti al Salone, dedicati a studentesse e studenti universitari, neolaureati e giovanissimi professionisti, prenotabili online. Il Salone della Csr e dell’innovazione sociale è promosso da Università Bocconi, Sustainability Makers, Global Compact Network Italia, ASviS, Fondazione Sodalitas, Unioncamere, Koinètica.

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