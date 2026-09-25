Brasile, i giocatori ridono durante rito indigeno prima della sfida con l’Australia: cos’è successo

(Adnkronos) – Il momento è presto diventato virale. Il Brasile di Carlo Ancelotti, volato in Australia per giocare un’amichevole contro i padroni di casa, è stato accolto da un particolare rito indigeno e i calciatori della Selecao sono finiti al centro di un episodio che ha presto fatto il giro del web. Cos’è successo? Durante la cerimonia organizzata prima della sfida, diversi calciatori verdeoro non sono riusciti a trattenere le risate. E, tra uno sguardo e l’altro, la reazione si è presto diffusa a tutto il gruppo.

Per la cronaca, l’amichevole è poi terminata 1-1: al vantaggio australiano di Irankunda ha risposto il gol del pareggio di Rayan.

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