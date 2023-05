Branzino The Challenge i vincitori 2023

Sul podio Gianmarco Sansone, Andrea Cosimi e Lorenzo Fornai, Big Seabass Marco Luperini il Team vincitore SeaBasSeekers



Resta nuovamente in Italia l’ambito trofeo della sesta edizione della competizione sportiva Internazionale dedicata alla spigola, “Branzino The Challenge”, ad aggiudicarselo dopo un’estenuante gara giocata tutta sulla laguna di Levante, sul gradino più alto del podio è salito Gianmarco Sansone con 564 punti, al secondo posto Andrea Cosimi che ha totalizzato 499 punti e al terzo posto Lorenzo Fornai con 486 punti. Vincitore del Big Seabass della sesta edizione di “Branzino The Challenge”, con una preda di 64.5 cm, Marco Luperini che nella classifica generale si è piazzato al 10° posto con 452 punti totali. Due i tipi di premiazione previsti da “Branzino The Challenge”, una per la performance individuale l’altra per i team. Al terzo posto, sul gradino più basso del podio con 860 punti complessivi al meglio delle cinque catture individuali, il team A. C. Picchia ovvero Lorenzo Fornai e Tommaso Pucci . Il secondo posto se lo è aggiudicato il Team Jack Fin2 cioè Andrea Cosimi e Gian Marco Verdiani che hanno totalizzato complessivamente 977 punti. Al primo posto, con 1046 punti totali, il Team SeaBasSeekers al secolo e Gianmarco Sansone e Salvatore Bisogno. I kayakers hanno iniziato a prepararsi intorno alle 6.00 del mattino, come sempre negli ampi spazi della Società canottieri nel Parco delle Crociere di Levante, poi dopo le ispezioni di rito e gli ultimi ragguagli sono scesi tutti in acqua per raggiungere gli spot di pesca. Come da regolamento, essendo oltre 140 partecipanti, ognuno ha potuto scegliersi il campo di gara. Una leggera brezza di scirocco ha accompagnato le prima mezza mattinata di competizione che timidamente ha fatto registrare le prime catture. L’aumento del vento, intorno all’ora di pranzo, ha attivato i pesci e, per la prima volta nella storia di “Branzino The Challenge” sono state superate le mille catture. «Gara davvero sorprendente, in due giorni abbiamo registrato circa 1300 esemplari, nessuno dei pescatori è rimasto deluso, anche quest’anno la laguna ha regalato dei momenti davvero intensi ad appassionati e non solo – ha detto Silvio Smania, presidente di Insidefishing, organizzatore della competizione – Momenti che sono stati trasmessi in diretta streaming e ripresi dalla stampa nazionale ed internazionale, a tal proposito mi sento di ringraziare i media partner della manifestazione e i prestigiosi brand del settore che, con la loro presenza, ci hanno permesso di avere il montepremi più alto, a livello europeo, per una competizione di pesca sportiva». Organizzata da Insidefishing patrocinata dal comune di Orbetello, “Branzino The Challenge”, ha visto la partnership di prestigiosi brand del settore come: Tubertini, Trabucco International, Old Captain, Bolsena Yachting, Ozone Kayak, T3 Distribution, NRS, Garmin Italia, Cogitech-BKK, Saltwater Italy, Arkosund Fishing Lodge, Salmotrutta. Media Partner: Albatros Magazine, La pesca in mare, La Pesca Mosca e Spinning, Lazio Tv, Maremma IN Diretta, PescainMare, Pescare on line, Planet Spin, Radio Show Italia103e5, Radio Star Grosseto, Sardinianlife, Scale Magazine, TV9. Grande seguito anche per le trasmissioni in diretta streaming di Branzino Live sulla pagina Facebook di Branzino The Challenge. Nel salotto in laguna, ospiti di Fabio Marotta e Dina Tomezzoli, si sono alternati i campioni di pesca sportiva, i campioni in singola e in team delle passate edizioni e i campioni di domani. A premiare i vincitori, oltre a Silvio Smania sul palco Pierluigi Piro Presidente della società Orbetello Pesca Lagunare, Andrea Ciampana Presidente del consorzio Welcome Maremma e, per il comune di Orbetello, il Consigliere Roberto Berardi. «I miei ringraziamenti a Pierluigi Piro che considera “Branzino The Challenge” anche un po’ suo. Grazie ad Andrea Ciampana e al suo staff che ci propone le eccellenze enogastronomiche del territorio praticamente a chilometro zero – ha proseguito Silvio Smania – Per la buona riuscita della manifestazione un grazie va a Marco Aldi, Altieri Salvatore, Andrea Casetta, Roberto Centra, Sophie Di Agostino, Donati Cesare, Leonardo, Francesco ed Andrea Feroci, Marco Franci, Veronique Fraysse, Andrea Ghirardi, Daniela Landi, Francesco Mastracca, Matteo Morigi, Giada Mura, Edo Rossi, Vito Rubino e Noemi Smania, che hanno lavorato instancabilmente per la riuscita della manifestazione». L’organizzazione di Insidefishing sarà ancora in laguna ad inizio autunno con la seconda edizione della competizione rivolta ai Team “Bassmaster Marine Team Championship” in programma sabato 16 e domenica 17 settembre «una competizione di pesca a coppia riservata a 50 team, ovvero massino 100 concorrenti che si contenderanno il trofeo di campioni a squadre» – ha concluso Smania. Prossimo appuntamento con “Branzino The Challenge” a maggio 2024